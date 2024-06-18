В Свердловской области найденную на болоте девочку доставят в больницу

Десятилетняя девочка, которая днём ранее пропала на болоте около Невьянска (Свердловская область), найдена живой. Её везут в больницу Нижнего Тагила.

«Сотрудники полиции сейчас доставляют девочку в больницу Нижнего Тагила, откуда уже навстречу по трассе движется бригада скорой медицинской помощи», — прокомментировал для URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.



В поисках девочки были задействованы порядка 200 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтёры. К операции по её спасению привлекались дроны и вертолёт, который эвакуировал ребёнка.

Ранее сообщалось, что двух детей, пропавших в лесу в Свердловской области, нашли живыми.