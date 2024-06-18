СК возбудил дело после нападения девушки с ножом на посетителей магазина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения девушки с ножом на посетителей продуктового магазина. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

© Вечерняя Москва

— Возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении 19-летней девушки. В магазине «Дикси» в Воскресенске она внезапно схватила с прилавка нож и начала набрасываться на посетителей. Никто не пострадал, так как до приезда сотрудников правоохранительных органов несколько мужчин удерживали ее, — передает слова Врадий агентство городских новостей «Москва».



Старший помощник отметила, что девушку доставят к следователю на допрос в ближайшее время.

В квартире жилого дома на улице Бутлерова обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. С места преступления были госпитализированы еще двое мужчин. Злоумышленник сбежал до прибытия правоохранительных органов.

В Гамбурге полиция задержала агрессивного мужчину с киркой. Инцидент произошел рядом с одной из главных туристических улиц города — Репербан.