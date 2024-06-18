Мытье окон привело к смерти жительницу ХМАО

Женщина рухнула из окна многоэтажки в Ханты-Мансийском автономном округе. По словам соседей, перед смертью она решила заняться уборкой.

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Трагедия случилась вечером 17 июня в Сургуте. Из окна многоэтажного дома на улице Бахилова выпала женщина. В результате падения с высоты пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и погибла. После случившегося сотрудники правоохранительных органов Сургута организовали проверку.

Соседи погибшей прокомментировали инцидент в городских соцсетях. По их словам, это может быть несчастным случаем, так как падение произошло во время мытья окон.

– Она мыла окна. Это несчастный случай. Я живу в этом доме. В чате дома написали люди, которые знают причину, – сообщила местная жительница в одном из Telegram-каналов.



В настоящее время стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося. Об этом пишет издание Ugra-news.ru.