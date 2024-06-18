В Киеве произошла стрельба

Стрельба произошла в Шевченковском районе Киева, сообщила Национальная полиция Украины.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, полицейским поступила информация о том, что в районе слышны выстрелы. Предварительно установлено, что неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в машине со своей женой. После этого стрелявший скрылся.

По сведениям полиции, женщина ранений не получила. При этом информация о состоянии мужчины, в которого стреляли, не приводится.