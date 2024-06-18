В Северодвинске незнакомец пытался убедить ребенка поджечь газ в квартире

Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в Северодвинске Архангельской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО). Незнакомец попытался убедить 11-летнего ребенка открыть газовые конфорки и включить газ, выдавая себя за начальника отца.

"Следствием установлено, что 11-летний мальчик из города Северодвинска ответил на звонок по мобильному телефону от незнакомого мужчины. Неизвестный убедил ребенка, что звонит начальник его отца. Якобы для проверки газовой системы в квартире злоумышленник склонил ребенка открыть конфорки газовой плиты и поджечь газ. Мальчик стал следовать инструкциям", - указано в сообщении.



Последствий удалось избежать, отец ребенка вернулся домой, прервал разговор с неизвестным и проветрил помещение. Ведется следствие.