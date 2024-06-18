СК возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело о незаконной миграции после массового отравления.

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В Москве после массовых случаев ботулизма возбуждено уголовное дело о незаконной миграции. Предварительно, для оптимизации коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли руководство коммерческих организаций организовало оформление регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана.

Как передает РИА "Новости", возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что правоохранители в Москве задержали трех человек по уголовному делу о массовом отравлении.