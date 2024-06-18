Лидер коптевской ОПГ получил 20 лет тюрьмы за убийства бизнесменов

Лидера Коптевской ОПГ Сергея Замараева, также известного как Мэлс, приговорили к 20 годам лишения свободы за убийства московских бизнесменов. Как сообщает Telegram-канал Shot, он заявил, что не согласен с приговором и будет его обжаловать.

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В 90-е годы группировка занималась покровительством компаний и рынков на севере и северо-востоке Москвы. В банде было свыше 150 человек. Методы Коптевской ОПГ были жесткими — они расправлялись со всеми, кто не хотел подчиняться.

В 1996 году Замараев вместе с соучастниками из «ореховской» банды убили предпринимателя Владимира Кутепова. Главарь банды наблюдал за домом, где жил бизнесмен, а после передал информацию сообщникам, которые застрелили предпринимателя.

Позднее, в 1998 году, Замараев вместе с другими членами ОПГ убили участника «тушинской» группировки Вячеслава Степанова. Причиной конфликта стал раздел сфер влияния. Глава банды пригласил оппонента на встречу в бар, а когда тот вышел из заведения, подельник открыл по нему огонь из автомата. Степанов погиб на месте, ранения получили еще четыре девушки из проезжавшего мимо авто — одна из них позднее скончалась.

На суде Замараев прятал лицо, надев кепку и маску. После оглашения приговора он заявил журналистам, что не согласен с решением суда и будет его оспаривать.