У измазавшего стены лифта калом отца отняли сына-маугли

В городе Магнитогорске семилетний мальчик долгое время был изолирован от общества из-за родителей с психическими расстройствами, передает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Правоохранители и служба опеки обратили внимание на ситуацию только после того, как отец измазал фекалиями лифт многоквартирного дома, передает Агентство чрезвычайных новостей. Мальчик жил взаперти в условиях антисанитарии и не имел одежды. Теперь отца лишили прав на сына и изъяли ребенка из семьи.

[Ребенок] не получал медицинской помощи, не проходил обследований, не привит по возрасту. Для поступления в школьное учебное заведение не зарегистрирован, родителями не социализировался. В квартире на момент изъятия стоял стойкий запах нечистот, обувь и одежда по возрасту у ребенка отсутствовали. Ответчикам предварительно выставлены психиатрические диагнозы, — сообщили в прокуратуре региона.



В сентябре, когда правоохранители обратили внимание на семью, дверь в квартиру пришлось взламывать с участием спасателей. На мать ребенка составили протокол о неисполнении родительских обязанностей, хотя она тоже подвергалась издевательствам со стороны мужа.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении родителей троих мальчиков, которые проживали с отцом в подвале дома в антисанитарных условиях.