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Жительница Камчатки получала детские пособия после лишения родительских прав

На Камчатке женщина продолжила получать детские пособия, хотя была лишена родительских прав.

Жительница Камчатки получала детские пособия после лишения родительских прав
© Vse42.ru

На Камчатке 35-летняя женщина получала детские пособия, хотя была лишена родительских прав. Предварительно, в прошлом году она оформила и получала пособия в связи с рождением и воспитанием трех несовершеннолетних детей. В июне ее лишили родительских прав, а выплаты по детским пособиям она продолжала получать.

За шесть месяцев на ее счет пришло больше 500 тысяч рублей. В конце концов факт хищения бюджетных средств был установлен. Как передает "Газета.ru", лишенной родительских прав многодетной матери грозит реальное лишение свободы на срок до шести лет.

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