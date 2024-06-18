В Подмосковье выявили случаи ботулизма

Еще шесть человек с ботулизмом попали в больницы в Московской области, сообщает Telegram-канал «112». Таким образом, Подмосковье стало четвертым российским регионом, где зафиксированы случаи инфицирования

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Заболевшие выявлены в Балашихе, Одинцово, Химках, Мытищах и Реутове. Пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете.

У всех одинаковые симптомы — затрудненное глотание, онемение языка и сильное общее недомогание. Пациентам ввели противоботулиническую сыворотку.

Ранее сообщалось, что в Москве более 100 человек попали в больницы с подозрением на ботулизм после отравления готовой едой. Роспотребнадзор уже приостановил продажу продуктов, которые могли привести к массовым отравлениям в Москве.

Как заявил завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, чтобы уберечься от ботулизма, следует опасаться вздутых банок и не употреблять в пищу продукт, который выглядит подозрительно.