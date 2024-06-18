В Брянской области загорелось здание бывшей мужской гимназии

Неизвестные подожгли здание бывшей мужской гимназии XIX века и завода "Реле" в Стародубе Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Стародубского муниципального округа.

"Сегодня, 18 июня 2024 года, в период времени с 07:00 до 08:00 совершен поджог здания бывшего завода "Реле" являющегося памятником архитектуры и представляющим культурное и историческое наследие региона", - говорится в сообщении.



Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, на втором этаже здания горел мусор, площадь пожара составила 100 кв. м.

Администрация Стародубского муниципального округа обратилась в полицию для установления и розыска неизвестных лиц, причастных к совершению поджога. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения.