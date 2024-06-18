Жестоко расправившийся с падчерицей мужчина ушел на СВО

Житель Челябинска Александр Ерутин ушел на специальную военную операцию (СВО) примерно менее чем через год после оглашения приговора. Его признали виновным в жестокой расправе над падчерицей. Об отправке мужчины в зону боевых действий сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

В августе 2023 года горожанина приговорили к 18 года колонии строгого режима. Столько же — 18 лет — было падчерице Ерутина. После оглашения приговора россиянин стал оскорблять судью.

На опубликованном каналом снимке, сделанном, предположительно, в зоне СВО, Ерутин стоит в камуфляже, с автоматом в руках. В этот момент он улыбается.

Ранее стало известно об освобождении после службы в зоне СВО двоих членов банды «Цапков», действовавших в станице Кущевской Краснодарского края. Жители Кущевской выступили против возвращения бывших заключенных на Кубань и заявили, что им не следовало предоставлять право участия в спецоперации.