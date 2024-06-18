В Татарстане 116 человек купили салат, которым могли отравиться люди

В Татарстане 116 человек приобрели салат "Лобио с фасолью", после употребления которого 14 человек попали в инфекционную больницу Казани с подозрением на ботулизм. Всем им рекомендовали обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан установлен круг покупателей салата "Лобио с фасолью" (116 человек) и проведен их телефонный обзвон на предмет активного выявления лиц с симптомами и с рекомендациями обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания", - говорится в сообщении.



В управлении отметили, что восемь из 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.