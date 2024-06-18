Мигрант сбросил девушку из окна из-за ревности

В Санкт-Петербурге задержан уроженец Узбекистана, подозреваемый в убийстве женщины, передает пресс-служба местного управления Следственного комитета. По предварительным данным, мужчина толкнул жертву с шестого этажа жилого дома.

Следствием установлено, что подозреваемый в ходе конфликта столкнул свою сожительницу с 6 этажа дома, расположенного на улице Подводника Кузьмина. От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении, куда была доставлена для оказания помощи, — сообщили в Следкоме.



«Фонтанка» рассказывает, что мужчина толкнул женщину в окно в порыве ревности. Известно, что задержанному 34 года, погибшей — 27 лет. Уточняется, что в больнице женщине трижды восстанавливали биение сердца, но продлить жизнь пострадавшей удалось лишь на семь часов.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ 29-летний местный житель принял 17-летнего соседа своей возлюбленной за ее любовника и убил его на остановке общественного транспорта. Погоня мужчина за подростком попала на камеры внешнего видеонаблюдения.