В Башкирии от удара молнии погибло 55 овец

Удар молнии стал причиной гибели более 50 овец и коровы в Абзелиловском районе Башкирии. В этот момент животные находились под деревом, сообщили ТАСС в ЕДДС муниципалитета.

"В деревне Туишево <...> под деревом от удара молнии погибли 55 овец и одна корова. Они там прятались от жары, а потом началась гроза", - сообщили в ЕДДС.



Ранее в южной части района наблюдалось торнадо, а также сильный ветер, который сорвал кровлю со школы, добавил собеседник агентства.