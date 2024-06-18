Три человека задержаны по делу о массовом отравлении блюдами из службы доставки в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ СК РФ по столице.

Уголовное дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следователей, с 11 июня в больницы города с признаками отравления обратились свыше 100 человек. Все они заказывали продукты питания через службы доставки.

Правоохранители выявили на предприятиях множественные нарушения требований санитарно-эпидемиологического контроля. В частности, у продуктов отсутствовали документы со сроками годности, а имеющиеся были лабораторно не подтверждены. Программа производственного контроля не выполнялась, а контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции не был организован. Деятельность компаний приостановлена.

Фигурантами стали фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, гендиректор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества. С ними проводятся следственные действия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России в Telegram-канале, в ходе расследования также выявлен факт незаконной регистрации нескольких иностранцев по месту пребывания. В связи с этим возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявляла, что за медицинской помощью в Москве обратился 121 человек, которые почувствовали симптомы отравления, схожие с ботулизмом. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них попали в реанимацию. Аналогичные случаи произошли в Нижегородской области и Казани. Пострадавшие употребляли «Салат лобио» из сервиса «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорта».