В Москве попытка сделать селфи стоила женщине жизни

В Москве 37-летняя женщина выпала из окна на 16 этажа, пытаясь сделать селфи, сообщил Telegram-канал Baza. Трагедия произошла вечером 14 июня на Аминьевском шоссе на западе столицы.

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По данным канала, женщина сидела спиной к открытому окну и пыталась сделать селфи. Она выгнула спину назад, чтобы сделать более эффектные фото, но не удержалась и упала вниз. Женщина погибла, у нее остались двое детей.

В мае трехлетнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали после падения с пятого этажа во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Девочка выпала из окна девятиэтажного дома на улице Димитрова. Ей диагностировали множественные переломы, открытую черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов.

Ранее в пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили, что житель Стерлитамака выжил после падения из окна многоэтажки. Пострадавший сначала рухнул на козырек подъезда, затем упал на асфальт. После падения мужчина встал, шатаясь, сделал несколько шагов и сел на корточки. По данным агентства, к упавшему подошла очевидица и попросила прохожих вызвать скорую. Медики оказали местному жителю необходимую помощь и отпустили домой.