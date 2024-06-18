Baza: Женщина выпала из окна 16-го этажа на западе Москвы, пытаясь сделать селфи

На западе Москвы женщина выпала из окна 16-го этажа, пытаясь сделать селфи. Об этом стало известно во вторник, 18 июня.

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Погибшая 37-летняя Анастасия выпала из окна дома на Аминьевском шоссе вечером 14 июня. По данным очевидцев, девушка сидела на ограждении спиной к открытому окну и пыталась сделать селфи. Для того чтобы кадры получились более симпатичными, она выгнула спину назад, но не удержала равновесие и упала. Женщина погибла, у нее остались двое детей, сообщил Telegram-канал Baza.

13 июня двое малолетних детей выпали из окон своих квартир на юго-востоке столицы. Малыши оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса. Оба мальчика госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Установление обстоятельств и причин произошедшего контролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа.

10 июня женщина и подросток выпали из окна седьмого этажа дома на Крылатской улице в Москве. Сначала из окна жилого комплекса упал 16-летний парень, а после него — женщина в возрасте 45–50 лет. Предположительно, это были мать и сын. Оба пострадавших скончались на месте.