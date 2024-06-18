Пассажиру летевшего в Мурманск самолета потребовалась срочная медицинская помощь

Пассажиру летевшего в Мурманск самолета российской авиакомпании потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла в аэропорту Санкт-Петербурга Sukhoi Superjet 100 16 июня. Экипаж доложил о больном пассажире на борту.

В результате воздушное судно вернулось на стоянку с исполнительного старта на взлетно-посадочной полосе. О судьбе больного не сообщается.

Ранее самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе. Инцидент произошел с направлявшимся из Москвы в Ташкент Boeing 737-800. При выполнении полета по маршруту в зоне городе Актобэ (Казахстан) экипаж доложил о больном пассажире на борту и запросил экстренную посадку.