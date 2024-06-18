Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

Арестованный по делу о взяточничестве замминистра Минобороны России Тимур Иванов ездил на люксовых автомобилях с «красивыми» номерами, стоимость которых может составлять более 6 миллионов рублей. Об этом со ссылкой данные налоговой декларации Иванов и баз предпродажной проверки автомобилей пишет РИА Новости.

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В частности, принадлежавший Иванову внедорожник Chevrolet Suburban, по данным баз Автокод и Автофейс, имел номера серии ААА региона 77. При этом до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107.

Стоимость госномера серии ААА региона 77 может составлять 2,5-3 миллиона рублей. В открытой продаже предлагаются, например, номера АА824А 77 за 2,4 миллиона рублей, АА258А 77 - за 2,6 миллиона рублей, АА811А 77 за 2,8 миллиона рублей, отмечает издание.

Также Иванов задекларировал внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Цена на подобные номера с зеркальными цифрами превышает 4 миллиона рублей. При этом нет информации о том, на платной или бесплатной основе приобрел эти номера Иванов.

О задержании Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс, стало известно вечером 23 апреля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении его от занимаемой должности. Следствие считает, что Иванов получил взятку в размере около миллиарда рублей, но не деньгами, а в виде оказания услуг. Принадлежащее ему имущество был арестовано.

По словам защитника, Тимур Иванов в настоящее время содержится в двухместной камере в СИЗО, где есть телевизор. Бывший чиновник много времени проводит за чтением, в основном читает классическую литературу. При этом Иванов сильно похудел после ареста, но на здоровье не жалуется.