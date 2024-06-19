Бегавший голым по Москве мужчина попытался скрыться от полиции в реке

Полицейские задержали неадекватного мужчину 2003 года рождения, который оказал сопротивление при попытке задержания и попытался скрыться от преследования в Москве-реке. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

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Стражи порядка заметили мужчину еще 18 июня, когда он выбежал на Фрунзенскую набережную. Молодой человек, приехавший из Орла, «по внешним признакам находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно, был без одежды».

При задержании россиянин оказал сопротивление, также он успел ударить полицейского, бросился в Москву-реку и попытался скрыться вплавь. В то же время его попытки убежать не увенчались успехом — его все равно задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее еще одного голого мужчину заметили в районе Крымского моста. Ранним утром он устроил заплыв по Москве-реке.