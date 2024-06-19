В Еврейской автономной области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.7 произошло в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

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По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в 40 км юго-западнее города Биробиджана на глубине 11 км. Жители поселка городского типа Кульдур, расположенного в ЕАО, ощутили подземные толчки силой 3-4 балла. Также они были зафиксированы в Хабаровске. Там сила подземных толчков составила два балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

16 июня в Грузии произошли четыре землетрясения.

До этого сообщалось, что США угрожает 9-балльное землетрясение и цунами высотой 30 метров.

По прогнозу ученых, тектонические плиты в означенном регионе могут «наехать» друг на друга, увеличивая давление с риском сильнейших подземных толчков. Подобный катаклизм грозит спровоцировать цунами с волнами, достигающими 30 метров в высоту.

Ранее слушатели певицы Тейлор Свифт вызвали сейсмическую активность в Шотландии.