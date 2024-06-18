Медицинский картель выявлен в Хабаровском крае

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю подозревает крупных региональных поставщиков в создании картельного соглашения. По данным УФАС, участники этого соглашения стремились удерживать высокие цены на государственных торгах и заведомо дороже поставлять медицинские изделия в бюджетные учреждения Хабаровского края и всего Дальневосточного федерального округа.

Дела о нарушении антимонопольного законодательства были возбуждены против следующих организаций: ООО «Медтехника-Сервис», ООО «АЛЕФ», ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур»ООО, «Компания Дальмедикал», ООО «Медиас», ООО «ВостокМедБизнес».

Признаки существования медицинского картеля были обнаружены в результате нескольких внеплановых проверок. Эксперты УФАС по Хабаровскому краю проанализировали более 600 закупок на общую сумму свыше 300 миллионов рублей.

В случае установления вины, организации будут оштрафованы.