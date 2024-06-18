Сотрудница McDonald's во Флориде открыла стрельбу по людям

В США сотрудница McDonald's открыла стрельбу после спора с одним из посетителей. Как сообщает телеканал Fox News, девушку уже задержали.

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В публикации говорится, что в ночь на 14 июня в городе Лейкленд штата Флорида 22-летняя Чессиди Гарднер поспорила с гостем ресторана быстрого питания. Когда посетители попытались уйти, она бросила в них напиток.

«Двое клиентов вышли из машины и открыли окно, чтобы бросить напитки в Гарднер в ответ. К тому времени, она уже вооружилась пистолетом», - рассказали в полиции.



Затем сотрудница вышла на улицу и открыла огонь по машине, в которой посетители попытались покинуть парковку. Она попала в автомобиль по меньшей мере один раз. О пострадавших не сообщается. Гарднер арестовали по обвинению в нападении.