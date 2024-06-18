Десятки автомобилей в Москве ушли под воду

Сильный ливень, обрушившийся на столицу вечером 17 июня, стал причиной ЧП на одной из транспортных развязок. Под водой оказались не менее десяти автомобилей, передают «Известия».

«Куда не направишь свой взгляд, везде практически море. Вода, вода, вода залила вот всю эту транспортную развязку. Утонуло не меньше 10 машин», – сообщает корреспондент газеты.



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На видеозаписях с места происшествия видно, как люди, закатав штаны до колен, переходят затопленную улицу. Уровень воды настолько высок, что одежда все равно намокает. На месте ЧП работала спецтехника Мосводостока, откачивая воду.

Сотрудники полиции предупреждали водителей об опасных участках дороги, однако некоторые все же рискнули проехать через водный поток. Кроме того, очевидцы рассказали, что из-за непогоды серьезный ущерб – более 1 млн рублей – понес автосервис, где в результате затопления пострадали восемь машин. Ранее в Москве было зарегистрировано более 120 случаев госпитализации людей с симптомами ботулизма. Причиной могло стать отравление консервированным тунцом, что стало предметом исследования Роскачества.