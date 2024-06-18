Актер из сериала "Слово пацана" частично признал вину

Актер из сериала "Слово пацана" Сергей Базанов признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Вместе с тем следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дело обвинение и, помимо разбоя, вменяет им теперь и убийство. "В рамках расследования уголовного дела в отношении Базанова и других фигурантов, помимо убийства, предъявлено обвинение в разбое. Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", - рассказал собеседник агентства.

"Кроме того, по уголовному делу арестован четвертый фигурант - Хайдаров С. С.", - уточнили в правоохранительных органах.



Там добавили, что один из фигурантов уголовного дела дал в отношении Сергея Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства организованной группой.

"Фигурант дела Григорий Галустов дал признательные показания на Базанова и назвал его организатором разбойного нападения и убийства", - сказал собеседник агентства, уточнив, что фигуранту предъявлено обвинение в разбое.



О Базанове

На заседании в Замоскворецком суде следователь мотивировал свое ходатайство о продлении срока ареста всем фигурантам тем, что по делу необходимо выполнить комплекс следственных действий для окончания расследования. "Базанову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, то есть объем обвинений увеличился: помимо статьи 105 УК РФ (убийство), ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сообщил следователь в суде, где рассматривалось ходатайство о продлении ареста Базанову до 20 сентября.

Сам Базанов, представившись в суде при установлении личности тренером и актером, заявил, что признает вину в разбое. "К совершению убийства у меня нет ни умысла, ни сговора, ни действий, ни оружия, ничего нет с моей стороны, чтобы мне вменять эту статью", - сказал он. Базанов также добавил, что "ухудшил свое положение", подписав досудебное соглашение. "Я пошел на сделку со следствием, пошел на сделку с государством, доверился ему, а мне добавили еще одну статью, и теперь мне грозит расторжение этого соглашения и мне грозит вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказал он. Актер добавил, что "за свои поступки готов понести наказание, за чужие - нет".

Адвокат актера также заявил о невиновности своего подзащитного в совершении убийства, согласившись с его признательными показаниями в совершении разбоя, и отметил активное содействие Базанова со следствием.

Суд, выслушав всех участников процесса, постановил продлить меру пресечения Базанову и другим фигурантам дела до 20 сентября.

Версия следствия

По версии следствия, актер входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве - ему выстрелили в голову и похитили сумку с 900 тыс. долларов. По данным ГСУ СК по Москве, в ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов, в том числе Базанова, подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, очными ставками, результатами судебных экспертиз.

Базанов уже был осужден в конце 2013 года на 3 года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его дело было рассмотрено в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил ему наказание.

Другие фигуранты этого же дела - Григорий Галустов, Евгений Николаев и Хайдаров - ранее судимы за разбой. Кроме Хайдарова, который обвиняется в разбое, всем инкриминируется разбой и убийство в составе группы лиц.

В сериале "Слово пацана" Базанов сыграл члена криминальной группировки "Универсам" Демида.