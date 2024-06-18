Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Ростовской области из-за БПЛА

Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Азове Ростовской области в результате атаки БПЛА.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По предварительным данным жертв нет.

Отмечается, что подразделением МЧС было организовано тушение открытого огня.

«На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», — отметил Голубев.



Ранее женщина пострадала в результате сброса взрывного устройства в Белгородской области.