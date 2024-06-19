В Приморье обрушился мост через реку

Мост через реку обрушился в Яковлевском округе Приморского края. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

© Nsn.fm

«Произошло разрушение моста на 93 км автодороги "Кировка - Николо-Михайловка - Яковлевка" вблизи села Покровка Яковлевского округа», — указали в надзорном ведомстве.



Прокуратура опубликовала кадры с места инцидента, на которых заметно, что обрушилась полоса заасфальтированного моста.

Проезд на участке перекрыли, ведутся работы по обустройству его объезда. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Ранее автомобильный мост обрушился в Дагестане, было прекращено транспортное сообщение с селом Дагбаш, напоминает РЕН ТВ.