Россия представила доказательства своей непричастности к крушению Boeing МН17

Помощник генерального прокурора России по особым поручениям Денис Грунис заявил, что Москва представила Международной организации гражданской авиации (ICAO) доказательства своей непричастности к авиакатастрофе Boeing MH17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Грунис добавил, что в Кремле не ждут от Совета ICAO справедливого решения по этому вопросу. По его словам, совет не может выполнять функции суда, а в самой структуре доминируют государства коллективного Запада.

«Мы представили ICAO большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ICAO и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17», — рассказал он.



Грунис также заявил, что Россия надеялась на независимость и беспристрастность совета ICAO, однако действия структуры показали, что «все его члены голосуют не на основании своего внутреннего убеждения, профессионального опыта и представленных доказательств, а следуют указаниям своих правительств».

«Совет состоит из 36 государств. Большинство в нем составляют страны коллективного Запада, их сателлиты и зависимые от них страны. Поэтому вне зависимости от доказательств, которые мы уже представили, мы понимаем, что решение будет для России негативным в силу политического расклада голосов», — добавил он.



Ранее в МИД России заявили, что Москва прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17.