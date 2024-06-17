Стала известна причина задержания первого вице-мэра Орла

Первого вице-мэра Орла Вадима Ничипорова задержали за воспрепятствование предпринимательской деятельности в области перевозок. Об этом в понедельник, 17 июня, рассказал агентству РИА Новости источник в органах.

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— Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров задержан сегодня утром. Причина — расследуется уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса России, — подчеркнул собеседник агентства.



Он также указал, что бизнесмены какое-то время платили вице-мэру за «покровительство», а когда прекратили, то Ничипоров начал препятствовать их работе, передает РИА Новости.

В конце мая был задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. По информации «Орловских новостей», последние полтора года он занимался доставкой гуманитарных грузов в зону специальной военной операции на Украине.

Незадолго до этого был задержан заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов. Его подозревают в получении взятки особо крупного размера — более одного миллиона рублей.