В Казани выявили шесть случаев подозрения на ботулизм

В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио». Об этом сообщается в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Там отмечается, что производителем «Салата лобио» является ООО «Локалкитчен» (Москва). На данный момент Роспотребнадзор проводит проверку в отношении ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию, с отбором проб для лабораторного исследования. Кроме того в Татарстане приостановили оборот продукции «Локалкитчен» и «Гастропорт».

«Все пострадавшие находятся в инфекционной больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в тексте.



Также ранее сообщалось о случаях подозрения на ботулизм в Нижнем Новгороде и Москве.

Ботулизм является острым токсико-инфекционным заболеванием, характеризующимся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. Может приводить к летальному исходу.