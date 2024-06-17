В Орле задержали первого вице-мэра Вадима Ничипорова

Местные СМИ связывают это с уголовным делом о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности местных перевозчиков.

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Его возбудило и расследует региональное управление СК. Ранее бизнесмен Вадим Кривов обнародовал видео, в котором утверждал, что «курирующий направление транспорта» Ничипоров на протяжении нескольких лет вымогал у его водителей взятки в размере свыше 100 тысяч рублей в месяц. После обращения в полицию мэрия в одностороннем порядке расторгла контракты с заявителем.

Крупный ярославский чиновник отправлен под домашний арест за фиктивную переплавку снега

О задержании высокопоставленного чиновника рассказал «Коммерсанту» собеседник в силовых структурах региона. Официального подтверждения этой информации пока не было.