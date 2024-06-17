В Подмосковье юноша получил ранение, показывая возлюбленной «нерабочий» пистолет

Молодой человек из Подмосковья случайно выстрелил в себя. Об этом сообщает Mk.ru.

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Инцидент произошел в квартире, которую родители 18-летнего юноши оставили ему для проживания. После прогулки с возлюбленной россиянин показал девушке деревянную коробку с пистолетом Макарова, который якобы был нерабочим.

«Он в шутку пощелкал спусковым крючком, но вскоре раздался грохот, парень упал», – сообщается в публикации.



Приехавшие на место медики спасти студента не смогли. Правоохранители предполагают, что это был несчастный случай. По словам девушки, перед произошедшим вместе с молодым человеком они выпили вина.

Известно, что юноша учился в техникуме и планировал устроиться в кафе на подработку, своей подруге он помог устроиться в это же заведение. С девушкой он познакомился за месяц до произошедшего. Во время прогулки в день инцидента россиянин говорил, что счастлив и мечтает всю жизнь прожить с возлюбленной.