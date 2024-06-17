Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей шестерых обвиняемых по делу об убийстве Кирилла Ковалева из-за спора о парковке. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шахина Аббасова, Низами Аббасова, Бахтияра Аббасова, Шохрата Аббасова, Иссахана Аббасова и Нахида Гусейнова", - сказали в пресс-службе.



Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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17 апреля на Краснодарской улице в Люблине 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову, припарковавшему автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ответ на это водитель и несколько человек, которые его поддержали, устроили драку с Ковалевым. По данным следствия, Шахин Аббасов ударил оппонента ножом и скрылся. Пострадавший был госпитализирован и умер в больнице, было возбуждено уголовное дело об убийстве. По делу были задержаны и арестованы Шахин Аббасов, его отец, дядя, еще два родственника, а также их знакомый Нахид Гусейнов.