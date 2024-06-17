Московский школьник пошел на преступление ради спасения матери

Российский школьник «заминировал» торговый центр «Метрополис» в Москве. Он объяснил, что пошел на это ради спасения матери, пишет Baza.

По данным издания, семиклассник получил сообщение во «ВКонтакте», в котором неизвестный угрожал распространить в интернете личные данные его матери, если он не сделает звонок о минировании столичного торгового центра. В соответствии со статьей 207 УК России заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма является преступлением и наказывается штрафом, ограничением свободы или принудительными работами.

Звонок о «минировании» «Метрополиса» поступил в службу 112 вечером 15 июня. Звонивший обещал взорвать торговый центр, а на эвакуацию дал 40 минут. Сотрудники правоохранительных органов отследили звонок. Анонимом оказался семиклассник из Заполярного. С мальчиком и его мамой уже провели беседу.

В феврале 2024 года в Мордовии сотрудники ФСБ нашли 15-летнего подростка, который рассылал ложные сообщения о минировании школы. Свой поступок он объяснил тем, что таким образом хотел сорвать занятия.