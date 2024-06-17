Мать оставила младенца на парковке в Туле

В Туле мать оставила младенцу в коляске на парковке.

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В СМИ появилось сообщение о том, что в Туле мать оставила маленького ребенка на парковке. Коляску с кричащим младенцем заметили прохожие, которые вызвали на место сотрудников экстренных служб.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела, сообщает СУ СК России по Тульской области.