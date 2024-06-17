Экс-продюсера Reuters оставили в СИЗО по делу об экстремизме

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего продюсера агентства Reuters Константина Габова по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Апелляционная жалоба Габова оставлена без удовлетворения, а решение первой инстанции об избрании меры пресечения — без изменений.

27 апреля Габова отправили в СИЗО на два месяца. Ему вменяется часть 2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. По версии следствия, он принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на канале «НавальныйLIVE» (принадлежит ФБК, который включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Ранее сообщалось, что в Костроме блогеру Владиславу Синице дали еще 2,5 года колонии по делу об экстремизме.