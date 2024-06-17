Заказное покушение на директора рынка предотвращено в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

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По данным следствия, в феврале один из совладельцев рынка в Отрадном районе Москвы захотел убить партнера по бизнесу, чтобы завладеть его долей. Для этого он обратился к своему знакомому, заплатив ему 2,5 миллиона рублей, а тот в свою очередь нашел остальных соучастников.

После этого подозреваемые изучили маршрут передвижения и распорядок дня бизнесмена. Такая информация нужна была злоумышленникам для того, чтобы инсценировать аварию, в ходе которой они планировали убить мужчину, выставив все как ДТП. Для этого они купили машину ВАЗ 2107 и распределили роли.

В результате в ночь на 4 мая один из соучастников, находясь за рулем автомобиля в Павловском Посаде, спровоцировал аварию. В этот момент подбежал второй соучастник и несколько раз выстрелил в бизнесмена из пистолета, попав в шею и руку.

Нападавшие скрылись, а мужчине оказали необходимую медпомощь. В ходе расследования следователи определили круг лиц, причастных к покушению на убийство. Их удалось задержать в Краснодарском крае, а остальных – в Москве. Организатора и еще четырех пособников арестовали по подозрению в покушении на убийство.