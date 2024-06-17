Моноколесо устроило пожар в российской многоэтажке

В одном из жилых домов Удмуртии произошел пожар из-за перегревшегося моноколеса. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание началось в квартире дома, расположенного в городе Глазов. Площадь пожара составила два квадратных метра. Сотрудники МЧС эвакуировали четырех человек и ликвидировали пожар.

В МЧС уточнили, что владелец квартиры весь день ездил на моноколесе в жару. Позже он убрал транспортное средство в кладовку, там и началось возгорание. Спасатели заявили, что причиной пожара стало короткое замыкание в моноколесе.

Ранее в одном из домов Курской области начался пожар из-за электросамоката. Электросамокат находился на балконе, его аккумуляторная батарея неожиданно взорвалась и выбила балконную раму. Пожара быстро потушили, никто не пострадал.