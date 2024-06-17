Киллеры подстроили ДТП, чтобы убить директора рынка в Отрадном

Следователи задержали пятерых подозреваемых в покушении на убийство директора столичного рынка в районе Отрадное. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, покушение организовал один из совладельцев рынка. Он хотел убить своего коллегу, чтобы завладеть его долей в бизнесе.

— Для этого он обратился к своему знакомому, выделив 2,5 миллиона рублей для реализации задуманного, а тот в свою очередь подыскал остальных соучастников, — пояснила Врадий.



Злоумышленники на протяжении нескольких месяцев следили за бизнесменом, изучая его распорядок дня и ежедневные маршруты. Для убийства конкурента они планировали спровоцировать смертельное ДТП, выдав его за несчастный случай. Для этого они купили автомобиль ВАЗ-2107.

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Свой план злоумышленники осуществили в ночь с 3 на 4 мая в Павловском Посаде. Один из соучастников, бывший за рулем купленного ВАЗа, въехал в автомобиль бизнесмена. Когда потерпевший остановил машину, к нему подбежал другой соучастник с пистолетом. Злоумышленник попал директору рынка в шею и руку. Нападавшие скрылись, а бизнесмена госпитализировали.

В июне правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых и задержать их. Несколько злоумышленников перехватили в Краснодарском крае, еще несколько — в Подмосковье. Суд заключил всех фигурантов под стражу, предъявив им обвинения в покушении на убийство. Следователи выясняют роли каждого задержанного в преступной схеме.

Другое покушение произошло в Комарове в Ленинградской области. Неизвестные напали на супругу президента Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимира Шамахова.