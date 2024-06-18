СК задержал трех человек по делу о массовом отравлении в Москве

В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении из службы доставки. Об этом во вторник, 18 июня, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

В ходе действий органов правопорядка были задержаны трое лиц, среди которых: фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

Помимо этого, в ходе задержания был замечен факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан. СК возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции, следует из сообщения в Telegram-канале.

17 июня за медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек. На данный момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации.

Ранее стало известно о продуктах, употребление которых привело к заболеванию ботулизмом в Москве. Их оборот был приостановлен решением регионального управления Роспотребнадзора до завершения санитарно-эпидемиологического расследования. Сейчас служба занимается эпидемиологическим исследованием, связанным с предполагаемыми случаями ботулизма.

15 июня СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В период с 14 по 15 июня за медицинской помощью обратилось более 10 человек с признаками пищевого отравления.