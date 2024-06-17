Студент устроил серию поджогов, чтобы понаблюдать за работой МЧС

В оренбургском селе Шарлык 18-летний студент устроил серию поджогов, поскольку хотел понаблюдать за работой пожарных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России по Оренбургской области.

© РИА Новости

© УМВД по Оренбургской области

Так, в период с 26 по 30 мая в населенном пункте сгорели несколько гаражей, автомобиль, сараи и восемь хозяйственных построек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали молодого человека, который сознался в преступлении. Он заявил, что ранним утром складывал сухую траву возле нижней части заборов и поджигал ее, что приводило к пожарам.

Произошедшее, в том числе работу пожарных, студент снимал на видео. Он пояснил полицейским, что с детства мечтал стать огнеборцем и наблюдал, как действуют спасатели. По факту поджогов возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества.