Девушка американца Блэка попросила определить его в психбольницу

Потерпевшая по делу об угрозе убийством и краже россиянка Александра Ващук заявила, что готова примириться с обвиняемым американцем Гордоном Блэком, если он компенсирует ущерб, а также, по ее мнению, его необходимо поместить в психлечебницу.

Блэк не понимает, что произошло, а также считает, что он во всем был прав, сказала Ващук «Газете.Ru».

На вопрос судьи о том, понимает ли тот, что душил девушку, он заявил, что та угрожала ему, сказала собеседница.

Ващук пояснила, что Гордон Блэк – «психически больной человек», ему нужна помощь. Если он выплатит моральную и материальную компенсацию, то она готова пойти на примирение.

Она добавила, что не желает жесткого наказания для американца, но хочет, чтобы его определили в психбольницу.

Собеседница отметила, что Блэку назначали терапию по управлению гневом и сессии с психологом, но это не помогло. По ее словам, он избивал ее, когда они жили в Корее.

Напомним, Блэк в ходе заседания в Первомайском районном суде Владивостока заявил, что не признает вину в угрозе убийством своей девушке.