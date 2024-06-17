Мэрия Москвы: некачественной едой в столице отравился 121 человек

В Москве более 120 человек испытали симптомы, похожие на ботулизм, и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также отметила, что 55 из них находятся в тяжелом состоянии.

«Всего за медицинской помощью обратились 121 человек — это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления», — заявила Ракова.



По ее словам, все пострадавшие проходят необходимое обследование и находятся под наблюдением врачей. Среди них 30 человек находятся в реанимации, однако благодаря своевременной помощи и контролю со стороны медиков, жизни пациентов ничего не угрожает.

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Она подчеркнула, что ботулизм — серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, попадающими в организм с пищей. Анастасия Ракова отметила, что болезнь не передается от человека к человеку и важно соблюдать меры предосторожности при употреблении продуктов и обращать внимание на их качество и условия хранения.

Ранее, с 14 по 15 июня 2024 года, в московские больницы поступило более десяти человек с признаками пищевого отравления. В Москве ведется эпидемиологическое расследование из-за ситуации с ботулизмом, распространение некачественных продуктов приостановлено.