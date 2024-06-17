Как сидит в СИЗО замглавы Минобороны: «похудел, но на здоровье не жалуется»

Арестованный по делу о получении взятки в особо крупном размере заместитель министра обороны Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО, но на здоровье не жалуется. Об этом со ссылкой на адвоката пишет Telegram-канал Mash.

По словам защитника, Тимур Иванов содержится в двухместной камере с телевизором, у него есть сосед. Бывший чиновник много времени проводит за чтением, в основном читает классическую литературу. За все время ареста к Иванову не допускали родных. 20 июня на заседании о продлении меры пресечения защита намерена просить, чтобы к Иванову пустили мать, пояснил адвокат.

О задержании Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс, стало известно вечером 23 апреля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении его от занимаемой должности.

Следствие считает, что Иванов получил взятку в размере около миллиарда рублей, но не деньгами, а в виде оказания услуг. Принадлежащее ему имущество был арестовано.