Арестованный замглавы Минобороны Иванов сильно похудел в СИЗО

Арестованный за взятку замглавы Минобороны Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО. Однако на здоровье военный не жалуется, сообщил telegram-канал Mash.

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«Тимур Иванов сильно похудел в СИЗО, но на здоровье не жалуется. Он содержится в двухместной камере с конференцией», — передает Mash.



Бывший чиновник в камере читает классическую литературу, уточняет Mash со ссылкой на адвоката. К нему еще не допустили родных.

Иванова арестовали по подозрению в получении взятки в размере более миллиарда рублей. В Минобороны он курировал подрядные и субподрядные работы для ведомства. Следствие не отпускает его из-под ареста, опасаясь, что он сбежит в Евросоюз. Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста.