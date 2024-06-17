Загоревшийся Boeing 737 австралийской авиакомпании Virgin Australia совершил экстренную посадку в городе Инверкаргилл на Южном острове Новой Зеландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Куинстауна, из которого самолет вылетел.

Рейс VA148 направлялся в австралийский Мельбурн. Проблема возникла сразу после вылета — самолет решили перенаправить в аэропорт Инверкаргилла. Там он успешно приземлился, никто из находящихся на борту людей не пострадал.

Радиостанция Radio New Zealand на своем сайте опубликовала видео с летящим самолетом, из задней части которого вырывается пламя. Исполнительный директор Virgin Australia Стюарт Эггс рассказал, что борт направили в ближайший аэропорт «после возможного столкновения с птицей при взлете».

Напомним, что после ряда скандалов, связанных с авиакатастрофами и безопасностью, продажи самолетов Boeing упали. В мае организация получила лишь четыре заказа, и ни одного из них на 737 MAX.