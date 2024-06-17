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Смерть паломников в Саудовской Аравии: во время хаджа погибли 14 человек

В Саудовской Аравии 14 иорданцев погибли во время ежегодного мусульманского хаджа-паломничества. Смерть как минимум шести человек связывают с жарой. Согласно прогнозам, температура в Мекке 17 июня составит плюс 47 градусов.

В Саудовской Аравии 14 человек скончались во время хаджа
© Mir24.TV

«Четырнадцать иорданцев погибли во время ежегодного мусульманского хаджа-паломничества в Саудовской Аравии, некоторые из них из-за теплового удара, а еще 17 человек пропали без вести», – приводит Reuters заявление МИД Иордании.

Хадж продлится до 19 июня. Его уже назвали крупнейшим массовым мероприятием в мире, в котором, как ожидается, в 2024 году примут участие более 1,8 миллиона паломников.

Ранее около двух миллионов мусульман встретили утро на горе Арафат недалеко от Мекки.

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