Главреда «Важных историй»* Анина** и журналистку Фомину** объявили в розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в уголовный розыск главного редактора интернет-издания «Важные истории»* Романа Анина** и сотрудницу телеканала «Дождь»* Екатерину Фомину**. Соответствующие карточки появились в базе розыска МВД России.

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Статьи, по которым журналистов объявили в розыск, не раскрываются.

13 июня МВД объявила в розыск ведущего YouTube-канала «Популярная политика»* Александра Макашенца**.

В тот же день в базе розыска появилась карточка с телеведущей Татьяной Лазаревой**, основанием для задержания стала статья УК РФ. Недавно в своих соцсетях телеведущая высказалась по поводу атаки российских городов беспилотниками Вооруженных сил Украины. После ее поста шоумен Оскар Кучера сравнил Лазареву** с фашистами. Позже председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прокуратура организовала проверку высказываний Татьяны Лазаревой**.

*СМИ, выполняющие функции иноагента.

**Физические лица, выполняющие функции иноагента.