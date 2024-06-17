В Москве задержали ректора Воронежского госуниверситета по делу о взятке. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным издания, речь идет о Дмитрии Ендовицком. Следствие полагает, что она заплатил за диссертацию жены, которую она не писала около полутора миллионов рублей. Издание отмечает, что ректор Ендовицкий занимает пост председателя Общественного совета ГУ МВД по региону и и является депутатом областной думы

Ранее 17 июня сообщалось, что экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских, скрывавшегося от российский правоохранительных органов, задержали в Истринском районе Московской области.